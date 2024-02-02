В ДПСУ показали тренування прикордонників для протидії ворожим ДРГ

Сьогодні протидія ворожим диверсійно-розвідувальним групам є одним з найважливіших завдань прикордонників під час захисту державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, ворог не полишає спроби використання диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію.

Найактивнішим напрямком, де фіксується найбільша активність ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.

"Поміж бойовими чергуваннями прикордонники постійно тренуються для підвищення рівня військової підготовки, тактичних навиків, влучності стрільби, що направлені на виявлення та ліквідацію загрози з боку противника. Навчання особового складу у виявленні та протидії диверсійно-розвідувальним загрозам є важливою складовою, що включає в себе також ретельний аналіз, вдосконалення системи викриття та ефективну координацію дій між підрозділами Сил оборони", - розповів Демченко.

Також прикордонники тренуються виявляти ворога не лише з землі, але й з неба. Аеророзвідка регулярно вдосконалює навички під час роботи вдень й вночі.

Яка ситуація на кордоні з Україною

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Як розповідав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

Тим часом на білоруському кордоні, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

Як розповів спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, наразі загрози Харкову з боку Росії немає.