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ДПСУ: кордон з Білоруссю контролюється, а з території РФ залишається загроза ДРГ

Четвер 14 березня 2024 13:16
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ДПСУ: кордон з Білоруссю контролюється, а з території РФ залишається загроза ДРГ Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Водночас залишається загроза з боку диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Кордон з Білоруссю

Як розповів Демченко, ситуація на двох напрямках повністю відмінна. Обстановка на кордоні з Білоруссю контрольована. По той бік або ж в прикордонні не зафіксовано переміщення чи знаходження сильного угрупування, попри навчання, які проводяться, або ж були анонсовані.

"Але, звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому постійно нарощуються й інженерні укріплення біля лінії кордону, і фортифікаційні укріплення в прикордонні", - зауважив Демченко.

Росія не має достатніх сил на території Білорусі, щоб повторити вторгнення.

Кордон з Росією

На кордоні з Росією ситуація дещо інша. У першу чергу, мова йде про обстріли, які країна-терорист не припиняє здійснювати по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Ворог застосовує все можливе озброєння, у тому ж числі авіацію, а також ударні дрони. Через обстріли страждають цивільні, оскільки росіяни б'ють по населених пунктах.

У тому ж числі залишається загроза з боку ДРГ. Як й раніше, за словами Демченка, найбільш активним напрямком залишається Сумська область. Інколи ворог намагається здійснювати "вилазки" у Харківську область.

"Але наші воїни добре розуміють цю загрозу, тому і відбуваються постійні тренування, взаємодія, налагодження взаємодії між підрозділами, які стоять поряд, щоб усі складові мали один напрямок, щоб відстежувати спроби заходу ДРГ. У тому числі використовуються технічні засоби, зокрема БпЛА, щоб завчасно викривати ворога, і відразу по таких групах відкривається вогонь", - резюмував Демченко.

Російські ДРГ

Як розповідав колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

За словами Демченка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.

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