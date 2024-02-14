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У Сумах спростували фейк про нібито наступ росіян на півночі України

Суми, Середа 14 лютого 2024 10:32
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У Сумах спростували фейк про нібито наступ росіян на півночі України Фото: фейк про нібито наступ росіян на півночі України спростували (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі поширюється інформація про нібито наступ ворога на півночі України. Фейк спростували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка у Telegram.

Він зазначив, що ворог поширює ІПСО про нібито наступ окупаційних військ на півночі України та окупації Сум.

"Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - повідомив Дрозденко.

Додамо, що у мережі поширюється інформація про нібито плани ворога розпочати новий наступ, зокрема, на півночі України з Сумського напрямку.

Загроза ворожих ДРГ на півночі

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявити розташування військових, а також мінувати території.

Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік. А на початку року у Сумській області загинули двоє осіб через атаку диверсантів.

Українські захисники наголошують, що ворожі диверсійні групи залишаються великою загрозою як для військових, так і для цивільних.

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