Жители ОРДЛО и Крыма сталкиваются с искусственным прерыванием связей с Украиной, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что местное население ОРДЛО и оккупированного Крыма сталкиваются с искусственным прерыванием связей с Украиной. Он провел встречу со Специальным представителем ЕС по правам человека Эмоном Гилмором.

В рамках встречи стороны подробно обсудили нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Украины, в частности, на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Резников подчеркнул, что новый режим санкций ЕС за нарушение прав человека должен стать важным инструментом для привлечения к ответственности виновных в продолжающихся преступлениях на оккупированном полуострове.

Отдельно проговорили ситуацию с незаконно удерживаемыми РФ гражданами Украины, гуманитарные аспекты, возникшие из-за вооруженной агрессии РФ против Украины и ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции на временно оккупированных территориях.

"Местное население оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова сталкивается с искусственным прерыванием связей с Украиной. Заблокировано свободное передвижение граждан через линию соприкосновения и админграницы, оккупационные режимы продолжают блокирование доступа агентства ООН, Международного комитета Красного Креста, СММ ОБСЕ к неподконтрольным правительству Украины территориям, в том числе и к местам содержания пленных, которые находятся в нечеловеческих условиях", - подчеркнул вице-премьер.

Резников выразил убеждение, что российскую сторону надо заставить обеспечить деятельность мониторинговых органов.

В свою очередь Эмон Гилмор отметил неизменную поддержку Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Резников добавил, что вопрос Крыма должен быть на международной повестке дня наравне с вооруженной агрессией и оккупацией территорий восточной Украины.