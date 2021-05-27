Оккупанты нарушают "тишину" возле Золотого, чтобы не открывать КПВВ, - штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе прибегают к провокациям, чтобы заблокировать открытие нового контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) вблизи Золотого . Оккупационные силы нарушают режим прекращения огня в районе нового КПВВ.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook .

"Пытаясь найти предлоги для оправдания длительного блокирования вопроса открытия КПВВ "Золотое" со стороны оккупантов, пророссийские наемники прибегают к искусственному обострению ситуации вблизи участка разведения и увеличивают количество нарушений режима прекращения огня, провоцируя подразделения ВСУ на открытие огня в ответ", - пояснили в штабе ООС.

Как отметили в командовании, действия оккупантов направлены на продолжение блокирования работы КПВВ "Золотое" с целью ограничения движения граждан через линию разграничения. Также оккупанты используют блокирование КПВВ для давления на Украину во время заседаний Трехсторонней контактной группы.