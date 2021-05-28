Жителі ОРДЛО та Криму стикаються зі штучним перериванням зв'язків з Україною, - Резніков

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що місцеве населення ОРДЛО та окупованого Криму стикаються зі штучним перериванням зв'язків з Україною. Він провів зустріч зі Спеціальним представником ЄС з прав людини Емоном Гілмором.

В рамках зустрічі сторони детально обговорили порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, на території анексованого Криму та Севастополя. Резніков підкреслив, що новий режим санкцій ЄС за порушення прав людини має стати важливим інструментом для притягнення до відповідальності винних у триваючих злочинах на окупованому півострові.

Окремо проговорили ситуацію із незаконно утримуваними РФ громадянами України, гуманітарні аспекти, що виникли через збройну агресію РФ проти України та ситуацію із пандемією коронавірусної інфекції на тимчасово окупованих територіях.

"Місцеве населення окупованих Донеччини, Луганщини та Кримського півострова стикається зі штучним перериванням зв'язків з Україною. Заблоковане вільне пересування громадян через лінію дотику та адмінмежу, окупаційні режими продовжують блокування доступу агенції ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, СММ ОБСЄ до непідконтрольних уряду України територій, зокрема і до місць утримання полонених, які знаходяться у нелюдських умовах", - підкреслив віце-прем'єр.

Резніков висловив переконання, що російську сторону треба примусити забезпечити діяльність моніторингових органів.

Своєю чергою Емон Гілмор наголосив на незмінній підтримці України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

Резніков додав, що питання Криму повинно бути на міжнародному порядку денному нарівні зі збройною агресією та окупацією територій східної України.