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Стороны в ТКГ подтвердили гарантии безопасности для открытия КПВВ на Донбассе

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Среда 19 мая 2021 19:29
Стороны в ТКГ подтвердили гарантии безопасности для открытия КПВВ на Донбассе Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 19 мая, состоялось общее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. В ходе видеоконференции стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое" с неподконтрольной украинскому правительству стороны.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Кроме того, координатор гуманитарного подгруппы ТКГ Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия.

Напомним, боевики оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять КПВВ на Донбассе. Уже несколько месяцев не работают пункты пропуска "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Кроме того, ранее представители так называемой "Донецкой народной республики" заявляли, что не будут открывать контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.

Добавим, что в ООН считают закрытые пункты пропуска одной из основных проблем.

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