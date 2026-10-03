Жителі Олешок змушені обирати між мінами та голодом, - омбудсмен

Жителі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області змушені пішки або на власному транспорті залишати місто через брак їжі, води та ліків, ризикуючи підірватися на мінах.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

За словами омбудсмена, десяткам людей доводиться виїжджати з містечка на велосипедах, мопедах чи йти пішки без безпечних маршрутів і транспортного сполучення.

Люди залишають свої домівки, аби знайти їжу та необхідні речі для себе та близьких.

"Вибір, який Росія щодня залишає цивільним: залишитися - і помирати від голоду; виїхати - і ризикувати підірватися на міні", - наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що такі дії російської сторони є грубим порушенням Четвертої Женевської конвенції.

Незважаючи на те, що Європейський Союз раніше заявив про необхідність надати гуманітарний доступ до Олешок та забезпечити цивільним можливість безпечно виїхати, евакуація залишається заблокованою.

"Звертаюся до міжнародних партнерів: допоможіть нам врятувати цих людей. Я вже раніше направляв листи до МКЧХ та ООН. Було все узгоджено. Але Росія не має людського в душі та блокує евакуацію", - заявив омбудсмен.