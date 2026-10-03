ua en ru
Сб, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Жители Олешек вынуждены выбирать между минами и голодом, - омбудсмен

16:35 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Жители Олешек вынуждены выбирать между минами и голодом, - омбудсмен Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Жители временно оккупированных Олешек Херсонской области вынуждены пешком или на собственном транспорте покидать город из-за нехватки пищи, воды и лекарств, рискуя подорваться на минах.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам омбудсмена, десяткам людей приходится выезжать из городка на велосипедах, мопедах или идти пешком без безопасных маршрутов и транспортного сообщения.

Люди покидают свои дома, чтобы найти еду и необходимые вещи для себя и близких.

"Выбор, который Россия ежедневно оставляет гражданским: остаться – и умирать от голода; уехать – и рисковать взорваться на мини", - подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что подобные действия российской стороны являются грубым нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Несмотря на то, что Европейский Союз ранее заявил о необходимости предоставить гуманитарный доступ к Олешкам и обеспечить гражданским возможность безопасно уехать, эвакуация остается заблокированной.

"Обращаюсь к международным партнерам: помогите нам спасти этих людей. Я уже раньше направлял письма в МККК и ООН. Было все согласовано. Но у России нет человеческого в душе и блокирует эвакуацию", - заявил омбудсмен.

Напомним, россияне продолжают блокировать эвакуацию из оккупированного города Олешки Херсонской области.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в населенном пункте может оставаться более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей.

Несмотря на все обращения, российская сторона не подтверждает готовность провести гуманитарную эвакуацию гражданского населения.

Из-за критического состояния населения на ситуацию вынуждены реагировать на международном уровне.

В частности, Европейская комиссия призвала РФ срочно обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам, где граждане длительно остаются без еды, лекарств и питьевой воды.

В то же время оккупанты пытаются скрыть собственные преступления и последствия гуманитарного кризиса. Для этого россияне разработали пропагандистскую методичку с фейками о реальном положении дел в Олешках.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Херсонская область окупанція Олешки Война в Украине
Новости
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры