Жители Олешек вынуждены выбирать между минами и голодом, - омбудсмен

Жители временно оккупированных Олешек Херсонской области вынуждены пешком или на собственном транспорте покидать город из-за нехватки пищи, воды и лекарств, рискуя подорваться на минах.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

По словам омбудсмена, десяткам людей приходится выезжать из городка на велосипедах, мопедах или идти пешком без безопасных маршрутов и транспортного сообщения.

Люди покидают свои дома, чтобы найти еду и необходимые вещи для себя и близких.

"Выбор, который Россия ежедневно оставляет гражданским: остаться – и умирать от голода; уехать – и рисковать взорваться на мини", - подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что подобные действия российской стороны являются грубым нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Несмотря на то, что Европейский Союз ранее заявил о необходимости предоставить гуманитарный доступ к Олешкам и обеспечить гражданским возможность безопасно уехать, эвакуация остается заблокированной.

"Обращаюсь к международным партнерам: помогите нам спасти этих людей. Я уже раньше направлял письма в МККК и ООН. Было все согласовано. Но у России нет человеческого в душе и блокирует эвакуацию", - заявил омбудсмен.