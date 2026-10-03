Жители Олешек вынуждены выбирать между минами и голодом, - омбудсмен
Жители временно оккупированных Олешек Херсонской области вынуждены пешком или на собственном транспорте покидать город из-за нехватки пищи, воды и лекарств, рискуя подорваться на минах.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам омбудсмена, десяткам людей приходится выезжать из городка на велосипедах, мопедах или идти пешком без безопасных маршрутов и транспортного сообщения.
Люди покидают свои дома, чтобы найти еду и необходимые вещи для себя и близких.
"Выбор, который Россия ежедневно оставляет гражданским: остаться – и умирать от голода; уехать – и рисковать взорваться на мини", - подчеркнул Лубинец.
Он подчеркнул, что подобные действия российской стороны являются грубым нарушением Четвертой Женевской конвенции.
Несмотря на то, что Европейский Союз ранее заявил о необходимости предоставить гуманитарный доступ к Олешкам и обеспечить гражданским возможность безопасно уехать, эвакуация остается заблокированной.
"Обращаюсь к международным партнерам: помогите нам спасти этих людей. Я уже раньше направлял письма в МККК и ООН. Было все согласовано. Но у России нет человеческого в душе и блокирует эвакуацию", - заявил омбудсмен.
Напомним, россияне продолжают блокировать эвакуацию из оккупированного города Олешки Херсонской области.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в населенном пункте может оставаться более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей.
Несмотря на все обращения, российская сторона не подтверждает готовность провести гуманитарную эвакуацию гражданского населения.
Из-за критического состояния населения на ситуацию вынуждены реагировать на международном уровне.
В частности, Европейская комиссия призвала РФ срочно обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам, где граждане длительно остаются без еды, лекарств и питьевой воды.
В то же время оккупанты пытаются скрыть собственные преступления и последствия гуманитарного кризиса. Для этого россияне разработали пропагандистскую методичку с фейками о реальном положении дел в Олешках.