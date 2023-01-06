Жителі Києва та області можуть чути вибухи: що трапилось

Повідомляється, о сьогодні з 13:00 до 15:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим жителі можуть чути звуки вибухів.

Українців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки. При цьому у разі оголошення повітряної тривоги слід негайно пройти в укриття.

Зазначимо, що вчора у Вишгородському районі проходили навчання для саперів.

Того ж дня навчання проводили й в Івано-Франківській області.

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