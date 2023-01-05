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У Київській області попередили про вибухи: в чому причина

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Київська область, Четвер 05 січня 2023 10:30
У Київській області попередили про вибухи: в чому причина Фото: в Київській області попередили про вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області сьогодні, 5 січня можуть чути звуки вибухів. Причиною тому є навчання для саперів, які проходять у Вишгородському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"Сьогодні, 5 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що мешканців Івано-Франківської області сьогодні також попередили про вибухи.

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Київська область Вибух Вышгород
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