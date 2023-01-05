У Київській області попередили про вибухи: в чому причина
Фото: в Київській області попередили про вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Київській області сьогодні, 5 січня можуть чути звуки вибухів. Причиною тому є навчання для саперів, які проходять у Вишгородському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.
"Сьогодні, 5 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що мешканців Івано-Франківської області сьогодні також попередили про вибухи.
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