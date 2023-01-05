Мешканців Івано-Франківської області попередили про вибухи

У четвер, 5 січня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Тривоги оголошено не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся", - попередила вона.

За її словами, це військові будуть проводити навчання.

Атака на Івано-Франківську область 29 грудня

Під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.

Також російські окупанти потрапили до одного з енергетичних об'єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.