Мешканців Івано-Франківської області попередили про вибухи
У четвер, 5 січня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Тривоги оголошено не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся", - попередила вона.
За її словами, це військові будуть проводити навчання.
Атака на Івано-Франківську область 29 грудня
Під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.
Також російські окупанти потрапили до одного з енергетичних об'єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.
Як повідомлялось, у суботу, 31 грудня, в Івано-Франківській області також лунали вибухи. Місцевих мешканців просили не хвилюватись. Було знешкоджено залишки ракети, яка 29 грудня влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді.
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