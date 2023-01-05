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Мешканців Івано-Франківської області попередили про вибухи

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Івано-Франківськ, Четвер 05 січня 2023 08:24
Мешканців Івано-Франківської області попередили про вибухи Фото: мешканців Івано-Франківської області попередили про вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 5 січня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Тривоги оголошено не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся", - попередила вона.

За її словами, це військові будуть проводити навчання.

Атака на Івано-Франківську область 29 грудня

Під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.

Також російські окупанти потрапили до одного з енергетичних об'єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.

Як повідомлялось, у суботу, 31 грудня, в Івано-Франківській області також лунали вибухи. Місцевих мешканців просили не хвилюватись. Було знешкоджено залишки ракети, яка 29 грудня влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді.

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Івано-Франківськ вибухи
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