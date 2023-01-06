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Жители Киева и области могут слышать взрывы: что случилось

Фото: жители Киева и области могут слышать взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 6 января, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов в связи с уничтожением взрывоопасных предметов в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Сообщается, что сегодня с 13:00 до 15:00 в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы. В связи с этим жители могут слышать звуки взрывов.

Украинцев призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. При этом в случае объявления воздушной тревоги следует немедленно пройти в укрытие.

Отметим, что вчера в Вышгородском районе проходили учения для саперов.

В тот же день обучение проводили и в Ивано-Франковской области.

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Киевская областьВзрыв