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Житель Николаева подозревается в организации международной наркобанды

Николаевская область, Четверг 29 октября 2020 20:39
Житель Николаева подозревается в организации международной наркобанды
Фото: найденные наркотики (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Житель Николаева организовал группировку, которая занималась сбытом кокаина в Украине и марихуанны в Евросоюзе. В банде были украинцы и граждане ЕС.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленники занимались контрабандой кокаина в Украину для продажи через сеть наркодиллеров. В обратном направлении отправляли каннабис для сбыта в некоторых европейских странах.

Один из участников банды был задержан на пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей в Волынской области. Он пытался провезти почти 10 килограмм марихуанны в тайнике во внедорожнике.

Также СБУ зафиксировала два факта сбыта полкилограмма кокаина в регионах Украины.

Во время обысков по месту жительства организатора и участников группы, в их гаражах и на складах изъяли 10 килограмм каннабиса, оборудование для его фасовки и сокрытия в автомобилях. Общая стоимость изъятого товара оценивается в 4,5 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что полицейские разоблачили организаторов передачи наркотиков в один из следственных изоляторов Ивано-Франковска. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Также сегодня пограничники нашли партию кокаина на 10 млн долларов в контейнере с бананами на территории морского порта "Южный". Наркотики доставил теплоход из Эквадора.

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