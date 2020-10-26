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В Ивано-Франковске ликвидировали канал передачи наркотиков в СИЗО

Ивано-Франковск , Понедельник 26 октября 2020 16:15
В Ивано-Франковске ликвидировали канал передачи наркотиков в СИЗО
Фото: момент задержания (mvs.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 26 октября, полицейские разоблачили организаторов передачи наркотиков в один из следственных изоляторов Ивано-Франковска. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Организовали канал поставки наркотиков в учреждения двое арестантов, находящихся в статусе так называемых "смотрящих". Помогали им доставлять запрещенные вещи двое жителей одного из районных центров. Для передачи пакетов на территорию исправительного учреждения использовали так называемый метод "затягивания".

"Для этого натянули металлическую нить между забором СИЗО и домом напротив. Полученные наркотические средства и психотропные вещества арестанты распространяли среди арестованных", - говорится в сообщении.

Во время обыска камеры правоохранители изъяли марихуану, таблетки "Субитекс", свертки с метамфетамином, а также орудия с помощью которого затягивались указанные пакеты.

Злоумышленников задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении всем членам преступной группы о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе задержали иностранцев с более чем сотней килограммов кокаина.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе правоохранители заблокировали транзит 750 кг наркотиков через территорию Украины. В причастности к контрабанде подозревают двух жителей Одессы и одного жителя Львова.

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