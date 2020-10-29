В порту "Южный" в контейнере с бананами нашли кокаин на 10 млн долларов

Фото: партия кокаина в порту "Южный" (dpsu.gov.ua)

Пограничники нашли партию кокаина на 10 млн долларов в контейнере с бананами на территории морского порта "Южный". Наркотики доставил теплоход из Эквадора.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.

Сообщается, что кокаин доставили на теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора. В частности, 45 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных полостях - вентиляционных люках одного из контейнеров.

"Все брикеты имели свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату. Общий вес обнаруженного наркотика составил 50,8 кг", - говорится в сообщении.

Фото: партия кокаина в порту "Южный" (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее в Одессе задержали четырех граждан Израиля с более 120 кг кокаина. По данным полиции, они могут быть причастными к контрабанде наркотиков из Перу.

А в сентябре была изъята рекордная партия кокаина стоимостью 17 млн долларов. Кокаин также доставляли с грузом бананов из Эквадора.