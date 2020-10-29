Житель Миколаєва підозрюється в організації міжнародного наркоугруповання

Фото: знайдені наркотики (ssu.gov.ua)

Житель Миколаєва організував групу, яка займалася збутом кокаїну в Україні і марихуани в Євросоюзі. У банді були українці і громадяни ЄС.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що зловмисники займалися контрабандою кокаїну в Україну для продажу через мережу наркодилерів. У зворотному напрямку відправляли канабіс для збуту в деяких європейських країнах.

Один з учасників банди був затриманий на пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею у Волинській області. Він намагався провезти майже 10 кілограм марихуани в схованці у позашляховику.

Також СБУ зафіксувала два факти збуту півкілограма кокаїну в регіонах України.

Під час обшуків за місцем проживання організатора та учасників групи, у їхніх гаражах, на складах вилучили 10 кілограмів канабісу, обладнання для фасування і приховування в автомобілях. Загальна вартість вилученого товару оцінюється в 4,5 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що поліцейські викрили організаторів передачі наркотиків в один із слідчих ізоляторів Івано-Франківська. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Також сьогодні прикордонники знайшли партію кокаїну на 10 млн доларів в контейнері з бананами на території морського порту "Південний". Наркотики доставив теплохід з Еквадору.