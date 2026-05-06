Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження

Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за межі України під час воєнного стану для окремої категорії жінок-посадовиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

"Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень", - розповіла вона.

Свириденко зауважила, що зміни не стосуються найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів держвлади та їхніх заступників.

Зокрема, виїжджати за кордон все ще заборонено членам Кабміну, керівництву міністерств та центральних органів виконавчої влади, ОП, Апарату ВРУ, РНБО, СБУ, Нацбанку, а також нардепам, суддям Верховного Суду та Конституційного Суду, прокурорам Офісу Генпрокурора, керівникам держпідприємств та держорганів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", - пояснила прем'єр.

