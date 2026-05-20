Для женщин в Украине заработали новые правила выезда

С 20 мая все женщины в Украине могут свободно пересекать государственную границу - правительство отменило последние ограничения, которые действовали для госслужащих и судей.

Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины в Telegram .

Как пояснили в ГПСУ, с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением правительства №57.

В частности, Кабмин постановлением от 15 мая 2026 года №623 отменил ограничения для женщин относительно выезда за границу на основании решений о служебных командировках.

Теперь пересекать государственную границу могут все женщины без исключений, независимо от:

должностей в органах государственной власти;

работы в органах местного самоуправления;

трудоустройства на государственных предприятиях;

работы в судах.

В Госпогранслужбе также сообщили, что пограничники уже применяют новую норму во время контроля в пунктах пропуска.