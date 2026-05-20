Для женщин в Украине заработали новые правила выезда

09:47 20.05.2026 Ср
2 мин
С сегодняшнего дня нет никаких ограничений
aimg Ирина Глухова
Для женщин в Украине заработали новые правила выезда Фото: для всех женщин без исключений отменили ограничения на пересечение границы
С 20 мая все женщины в Украине могут свободно пересекать государственную границу - правительство отменило последние ограничения, которые действовали для госслужащих и судей.

Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины в Telegram.

Как пояснили в ГПСУ, с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением правительства №57.

В частности, Кабмин постановлением от 15 мая 2026 года №623 отменил ограничения для женщин относительно выезда за границу на основании решений о служебных командировках.

Теперь пересекать государственную границу могут все женщины без исключений, независимо от:

  • должностей в органах государственной власти;
  • работы в органах местного самоуправления;
  • трудоустройства на государственных предприятиях;
  • работы в судах.

В Госпогранслужбе также сообщили, что пограничники уже применяют новую норму во время контроля в пунктах пропуска.

Напомним, еще 6 мая Кабинет министров Украины принял соответствующее решение.

Тогда премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что изменения должны убрать лишние ограничения для рядовых госслужащих, при этом непрерывная работа государственных органов будет оставаться обеспеченной.

Также сообщалось, что Украина пытается получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению. Это необходимо для качественной подготовки общин к возвращению украинцев, которые бежали от войны.

В ISW объяснили, зачем Россия именно сейчас начала ядерные учения
