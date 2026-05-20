Для женщин в Украине заработали новые правила выезда
С 20 мая все женщины в Украине могут свободно пересекать государственную границу - правительство отменило последние ограничения, которые действовали для госслужащих и судей.
Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины в Telegram.
Как пояснили в ГПСУ, с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением правительства №57.
В частности, Кабмин постановлением от 15 мая 2026 года №623 отменил ограничения для женщин относительно выезда за границу на основании решений о служебных командировках.
Теперь пересекать государственную границу могут все женщины без исключений, независимо от:
- должностей в органах государственной власти;
- работы в органах местного самоуправления;
- трудоустройства на государственных предприятиях;
- работы в судах.
В Госпогранслужбе также сообщили, что пограничники уже применяют новую норму во время контроля в пунктах пропуска.
Напомним, еще 6 мая Кабинет министров Украины принял соответствующее решение.
Тогда премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что изменения должны убрать лишние ограничения для рядовых госслужащих, при этом непрерывная работа государственных органов будет оставаться обеспеченной.
Также сообщалось, что Украина пытается получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению. Это необходимо для качественной подготовки общин к возвращению украинцев, которые бежали от войны.