Жіночих купе від УЗ стало більше: повний список маршрутів для комфортних подорожей

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запустила новий сімейний проект "Паспорт мандрівника". Він допоможе перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію.

Крім того, оскільки гарячий сезон перевезень УЗ у розпалі, залізничники пріоритезують виділення вагонів для військовослужбовців та організованих груп дітей.

Для того, щоб збільшити шанси на виділення місць під окрему компанію мандрівників (від 10 осіб), громадянам рекомендують надсилати заявку на групове перевезення "Укрзалізницею" заздалегідь.

Відомо, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року вже готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.

Читайте також, як пасажири можуть автоматично відстежувати та викуповувати квитки завдяки спеціальній функції в застосунку "Укрзалізниці".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.