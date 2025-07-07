Женских купе от УЗ стало больше: полный список маршрутов для комфортных путешествий

Национальный перевозчик "Укрзализныця" расширил перечень поездов с женскими купе - для комфортных и безопасных путешествий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Согласно информации УЗ, перечень поездов с женскими купе был расширен.
Пассажирам напомнили, что в такие купе допускаются:
При этом по стоимости они не отличаются от обычных купе.
"Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий - один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще три поезда, в которых будут курсировать такие вагоны", - сообщили в компании.
Речь идет о таких поездах:
Гражданам рассказали также, что:
В целом по состоянию на воскресенье, 6 июля 2025 года, женские купе доступны в составе 15 поездов "Укрзализныци":
В завершение в УЗ посоветовали при выборе купе обращать внимание на отметку "Женское купе" - при оформлении билета в приложении или на сайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" запустила новый семейный проект "Паспорт путешественника". Он поможет превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие.
Кроме того, поскольку горячий сезон перевозок УЗ в разгаре, железнодорожники приоритезируют выделение вагонов для военнослужащих и организованных групп детей.
Для того чтобы увеличить шансы на выделение мест под отдельную компанию путешественников (от 10 человек), гражданам рекомендуют присылать заявку на групповую перевозку "Укрзализныцей" заранее.
Известно, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.
Читайте также, как пассажиры могут автоматически отслеживать и выкупать билеты благодаря специальной функции в приложении "Укрзализныци".
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