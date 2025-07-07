RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Женских купе от УЗ стало больше: полный список маршрутов для комфортных путешествий

Женских купе в поездах УЗ стало больше (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" расширил перечень поездов с женскими купе - для комфортных и безопасных путешествий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Новые поезда с женскими купе и дата первых рейсов

Согласно информации УЗ, перечень поездов с женскими купе был расширен.

Пассажирам напомнили, что в такие купе допускаются:

  • женщины;
  • женщины с детьми до 5 лет включительно.

При этом по стоимости они не отличаются от обычных купе.

"Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий - один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще три поезда, в которых будут курсировать такие вагоны", - сообщили в компании.

Речь идет о таких поездах:

  • №38/37 "Киев - Запорожье";
  • №98/97 "Ковель - Киев";
  • №22/21 "Львов - Харьков".

Гражданам рассказали также, что:

  • во всех трех поездах женские купе будут в вагоне №5;
  • первые рейсы - уже с 25 июля.

В составе каких поездов УЗ доступны женские купе: список

В целом по состоянию на воскресенье, 6 июля 2025 года, женские купе доступны в составе 15 поездов "Укрзализныци":

  • №1/2 "Харьков - Ворохта";
  • №3/4 "Запорожье - Ужгород";
  • №5/6 "Запорожье - Ясиня";
  • №15/16 "Харьков - Ясиня";
  • №17/18 "Харьков - Мукачево (Ужгород)";
  • №22/21 "Львов - Харьков";
  • №26/25 "Одесса - Ясиня";
  • №29/30 "Киев - Ужгород";
  • №38/37 "Киев - Запорожье";
  • №41/42 "Днепр - Трускавец";
  • №43/44 "Черкассы - Ивано-Франковск";
  • №75/76 "Киев - Кривой Рог";
  • №81/82 "Киев - Чоп (Ужгород)";
  • №95/96 "Киев - Рахов";
  • №98/97 "Ковель - Киев".

В завершение в УЗ посоветовали при выборе купе обращать внимание на отметку "Женское купе" - при оформлении билета в приложении или на сайте.

Публикация "Укрзализныци" (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" запустила новый семейный проект "Паспорт путешественника". Он поможет превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие.

Кроме того, поскольку горячий сезон перевозок УЗ в разгаре, железнодорожники приоритезируют выделение вагонов для военнослужащих и организованных групп детей.

Для того чтобы увеличить шансы на выделение мест под отдельную компанию путешественников (от 10 человек), гражданам рекомендуют присылать заявку на групповую перевозку "Укрзализныцей" заранее.

Известно, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.

Читайте также, как пассажиры могут автоматически отслеживать и выкупать билеты благодаря специальной функции в приложении "Укрзализныци".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяПоездаПутешествияЖенщиныБилетыПассажиры