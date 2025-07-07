Женских купе от УЗ стало больше: полный список маршрутов для комфортных путешествий

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" запустила новый семейный проект "Паспорт путешественника". Он поможет превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие.

Кроме того, поскольку горячий сезон перевозок УЗ в разгаре, железнодорожники приоритезируют выделение вагонов для военнослужащих и организованных групп детей.

Для того чтобы увеличить шансы на выделение мест под отдельную компанию путешественников (от 10 человек), гражданам рекомендуют присылать заявку на групповую перевозку "Укрзализныцей" заранее.

Известно, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.

Читайте также, как пассажиры могут автоматически отслеживать и выкупать билеты благодаря специальной функции в приложении "Укрзализныци".

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