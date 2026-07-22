Жіночі бронежилети у ЗСУ: скільки коштують та як правильно вибрати

Від чого здатен захистити новий жіночий бронежилет

Закуплена партія має посилений рівень захисту (Рівень П), що перевищує стандартні базові вимоги. Ці бронежилети витримують прямі влучання куль із 7,62-мм снайперської гвинтівки СВД, зокрема бронебійних куль Б-32 та гвинтівкових ЛПС.

Для порівняння, звичайний базовий рівень (Рівень Б) розрахований лише на автоматні кулі типу АК-74 та гвинтівкові ЛПС старішого зразка (до 1989 року).

Окрім того, замість важкого металу в цих моделях використано сучасну керамокомпозитну броню. Додаткові м'які балістичні пакети надійно захищають від осколків та пістолетних куль.

Перед тим як потрапити на фронт, кожен зразок тестують у суворих умовах. Бронежилети заморожують до -40°C, нагрівають до +70°C та занурюють у солону воду – навіть після цього вони повністю зберігають свої захисні властивості.

Конструктивні рішення для зручності носіння та мобільності

Захист такого рівня додає вагу, тому конструкція бронежилету компенсує це рішеннями для зручності носіння. Так, система MOLLE на фронтальному, тильному та бокових чохлах дозволяє кріпити підсумки і додаткове спорядження.

Система швидкого скидання дозволяє зняти бронежилет однією рукою, зокрема в положенні лежачи. Евакуаційна система на тильному чохлі дозволяє переміщати військовослужбовця в спорядженні.

Дренажні отвори у нижній частині грудного та спинного чохлів сприяють відведенню вологи. Конструкція розрахована на самостійне одягання й зняття.

Що відрізняє жіночу модель бронежилета від чоловічої

Головна фішка, яка робить цей бронежилет саме жіночим – це демпферно-кліматичний підпір. Конструктори розмістили цей елемент на внутрішній стінці фронтального елемента чохла, де він створює спеціальні повітряні канали.

Ця невелика, але важлива деталь виконує одразу три функції:

прилягання: допомагає броні ідеально сісти по фігурі;

полегшення: прибирає зайвий тиск в районі грудей;

прохолода: створює постійну вентиляцію, щоб тіло менше пріло.

Цей анатомічний елемент додається до бронежилетів за спеціальним запитом підрозділів, де несуть службу жінки.

Технічна специфікація визначає 12 елементів комплектації, з яких формуються два варіанти постачання:

базовий комплект (елементи 1–5): чохли з фронтальним і тильним жорсткими бронеелементами, камербанд (бокові чохли), захист паху, захист шиї;

повний комплект (елементи 1–8): до базового додаються розвантажувальний ремінь, захист плечей і захист стегон.

За окремим замовленням комплект може доповнюватися захистом передпліччя, гомілки, куприка та елементом надання позитивної плавучості – надувним пристроєм, що спрацьовує автоматично при зануренні у воду і утримує голову військовослужбовця над поверхнею.

Від S до XL: як підібрати розмір та яка вага броні

Жіночий бронежилет виготовляють у чотирьох умовних розмірах – S, M, L, XL, які прив'язані до обхвату грудної клітини та зросту:

S: обхват грудної клітини 88–96 см, зріст 162–170 см;

M: обхват грудної клітини 100–108 см, зріст 172–180 см;

L: обхват грудної клітини 112–120 см, зріст 182–190 см;

XL: обхват грудної клітини від 124 см, зріст від 190 см.

Загальна маса залежить від комплектації й розміру: базовий комплект (елементи 1–5) важить від 10,5 кг (розмір S) до 15,5 кг (розмір XL), повний комплект (елементи 1-8) – від 13,0 кг до 17,5 кг відповідно. Демпферно-кліматичний підпір у цю масу входить як частина комплекту, оскільки кріпиться до внутрішніх стінок чохлів.