Женские бронежилеты в ВСУ: сколько стоят и как правильно выбрать

Агентство оборонных закупок приобрело 2 тысячи женских модульных бронежилетов . В Минобороны рассказали, сколько они стоят и как правильно выбрать размер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Закупленная партия имеет усиленный уровень защиты (уровень П), превышающий стандартные базовые требования. Эти бронежилеты выдерживают прямые попадания шаров из 7,62 мм снайперской винтовки СВД, в частности бронебойных шаров Б-32 и винтовочных ЛПС.
Для сравнения, обычный базовый уровень (Уровень Б) рассчитан только на автоматные шары типа АК-74 и винтовочные ЛПС более старого образца (до 1989 года).
Кроме того, вместо тяжелого металла в этих моделях использована современная керамокомпозитная броня. Дополнительные мягкие баллистические пакеты надежно предохраняют от осколков и пистолетных шаров.
Перед тем как попасть на фронт каждый образец тестируют в строгих условиях. Бронежилеты замораживают до -40°C, нагревают до +70°C и погружают в соленую воду – даже после этого полностью сохраняют свои защитные свойства.
Защита такого уровня прибавляет вес, поэтому конструкция бронежилета компенсирует это решениями для удобства ношения. Да, система MOLLE на фронтальном, тыльном и боковых чехлах позволяет крепить итоги и дополнительное снаряжение.
Система быстрого сброса позволяет снять бронежилет одной рукой, в частности в положении лежа. Эвакуационная система на тыльном чехле позволяет перемещать военнослужащего в снаряжении.
Дренажные отверстия в нижней части грудного и спинного чехлов способствуют отведению влаги. Конструкция рассчитана на самостоятельное одевание и снятие.
Главная фишка, которая делает этот бронежилет именно женским – это демпферно-климатический подпор. Конструкторы разместили этот элемент на внутренней стенке переднего элемента чехла, где он создает специальные воздушные каналы.
Эта небольшая, но важная деталь выполняет сразу три функции:
Этот анатомический элемент добавляется в бронежилеты по специальному запросу подразделений, где несут службу женщины.
Техническая спецификация определяет 12 элементов комплектации, из которых формируются два варианта снабжения:
По отдельному заказу комплект может дополняться защитой предплечья, голени, копчика и элементом придания положительной плавучести – надувным устройством, которое срабатывает автоматически при погружении в воду и удерживает голову военнослужащего над поверхностью.
Женский бронежилет производится в четырех условных размерах – S, M, L, XL, которые привязаны к охвату грудной клетки и росту:
Общая масса зависит от комплектации и размера: базовый комплект (элементы 1–5) весит от 10,5 кг (размер S) до 15,5 кг (размер XL), полный комплект (элементы 1-8) – от 13,0 до 17,5 кг соответственно. Демпферно-климатический подпор в эту массу входит как часть комплекта, поскольку крепится к внутренним стенкам чехлов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25 .
Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что "Государственный оператор тыла" впервые закупает бронежилеты, имеющие элемент положительной плавучести. Они могут спасать защитников Украины на воде даже с оружием .