Женские бронежилеты в ВСУ: сколько стоят и как правильно выбрать

От чего способен защитить новый женский бронежилет

Закупленная партия имеет усиленный уровень защиты (уровень П), превышающий стандартные базовые требования. Эти бронежилеты выдерживают прямые попадания шаров из 7,62 мм снайперской винтовки СВД, в частности бронебойных шаров Б-32 и винтовочных ЛПС.

Для сравнения, обычный базовый уровень (Уровень Б) рассчитан только на автоматные шары типа АК-74 и винтовочные ЛПС более старого образца (до 1989 года).

Кроме того, вместо тяжелого металла в этих моделях использована современная керамокомпозитная броня. Дополнительные мягкие баллистические пакеты надежно предохраняют от осколков и пистолетных шаров.

Перед тем как попасть на фронт каждый образец тестируют в строгих условиях. Бронежилеты замораживают до -40°C, нагревают до +70°C и погружают в соленую воду – даже после этого полностью сохраняют свои защитные свойства.

Конструктивные решения для удобства ношения и мобильности

Защита такого уровня прибавляет вес, поэтому конструкция бронежилета компенсирует это решениями для удобства ношения. Да, система MOLLE на фронтальном, тыльном и боковых чехлах позволяет крепить итоги и дополнительное снаряжение.

Система быстрого сброса позволяет снять бронежилет одной рукой, в частности в положении лежа. Эвакуационная система на тыльном чехле позволяет перемещать военнослужащего в снаряжении.

Дренажные отверстия в нижней части грудного и спинного чехлов способствуют отведению влаги. Конструкция рассчитана на самостоятельное одевание и снятие.

Что отличает женскую модель бронежилета от мужской

Главная фишка, которая делает этот бронежилет именно женским – это демпферно-климатический подпор. Конструкторы разместили этот элемент на внутренней стенке переднего элемента чехла, где он создает специальные воздушные каналы.

Эта небольшая, но важная деталь выполняет сразу три функции:

прилегание: помогает броне идеально сесть по фигуре;

облегчение: убирает излишнее давление в районе груди;

прохлада: создает постоянную вентиляцию, чтобы тело меньше прило.

Этот анатомический элемент добавляется в бронежилеты по специальному запросу подразделений, где несут службу женщины.

Техническая спецификация определяет 12 элементов комплектации, из которых формируются два варианта снабжения:

базовый комплект (элементы 1–5): чехлы с фронтальным и тыльным жесткими бронеэлементами, камербанд (боковые чехлы), защита паха, защита шеи;

полный комплект (элементы 1–8): к базовому прилагаются разгрузочный ремень, защита плеч и защита бедер.

По отдельному заказу комплект может дополняться защитой предплечья, голени, копчика и элементом придания положительной плавучести – надувным устройством, которое срабатывает автоматически при погружении в воду и удерживает голову военнослужащего над поверхностью.

От S до XL: как подобрать размер и вес брони.

Женский бронежилет производится в четырех условных размерах – S, M, L, XL, которые привязаны к охвату грудной клетки и росту:

S: обхват грудной клетки 88-96 см, рост 162-170 см;

M: обхват грудной клетки 100-108 см, рост 172-180 см;

L: обхват грудной клетки 112-120 см, рост 182-190 см;

XL: обхват грудной клеточки от 124 см, рост от 190 см.

Общая масса зависит от комплектации и размера: базовый комплект (элементы 1–5) весит от 10,5 кг (размер S) до 15,5 кг (размер XL), полный комплект (элементы 1-8) – от 13,0 до 17,5 кг соответственно. Демпферно-климатический подпор в эту массу входит как часть комплекта, поскольку крепится к внутренним стенкам чехлов.