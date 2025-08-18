UA

Жінка зменшила вагу завдяки 7 звичкам: її тіло повністю змінилось

У США жінка схудла завдяки 7 звичкам (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

У Маямі 38-річна Скарлет Еспіноза під час стійки на руках біля стіни впала та отримала серйозну травму. Після цього вона вирішила серйозно змінити своє тіло та схудла завдяки простим звичкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today.

Як жінка отримала травму

У липні 2024 року Скарлет вирішила потренуватися біля дверей пральні, а саме виконати стійку на руках. Це виявилося рішенням, яке змінило її життя.

"Я перевірила, чи двері зачинені. Але моє стегно вдарилося об ручку, і двері відчинилися. Коли впала, то затиснула щиколотку між пральною машиною та сушаркою. Я вирівняла її і почула клацання", - розповіла вона.

Лікарі діагностували потрійний перелом: великогомілкової, малогомілкової та таранної кісток, а також вивих та розрив зв’язок. Їй наклали гіпс на щиколотку, навчили користуватися милицями та відправили додому.

Наступного дня вона потрапила до хірурга, який сказав їй, що їй потрібна негайна операція, перш ніж кістки почнуть неправильно зростатися.

Скарлет Еспіноза під час травми (фото: today.com)

Як далі змінилось її життя

Завдяки фізіотерапії, реабілітації, відданості тренуванням і змінам способу життя Еспіноза змінила своє здоров'я. Протягом року вона не лише відновилась від травми, а й була у найкращій формі у своєму житті.

Вона пройшла 60-денний челендж, завдяки якому вона:

  • схудла на 6 кілограмів
  • зменшити вміст жиру в організмі з 30% до 16%
  • відновила здатність розгинати ноги

Яких звичок дотримується

Еспіноза два місяці не могла навантажувати щиколотку. З часом, під час фізіотерапії, вона навчилася ходити на реконструйованій щиколотці.

Спочатку вона пересіла з інвалідного візка на ходунки, потім на милиці та на тростину, перш ніж змогла ходити без підтримки.

Коли вона одужала, то повернулася до спортзалу.

У березні, через вісім місяців після травми, Еспіноза записалася на 8-тижневий челендж з трансформації тіла та щодня дотримуватись таких звичок:

  • щоденні тренування
  • вживала 30 г білка під час кожного прийому їжі
  • випивала щодня багато води 
  • уникала алкоголю
  • ходила 8000 кроків на день
  • пріоритет догляду за собою та відновлення
  • спала щонайменше сім годин на ніч

Скарлет Еспіноза (фото: today.com)

"Це повністю змінило мій погляд на все. Це було найкраще рішення в моєму житті. Я досі не можу в це повірити", - сказала вона.

Тепер вона харчується так:

  • їсть продукти з високим вмістом білка, такі як курка, сир, грецький йогурт, яйця та едамаме
  • п'є протеїновий порошок, змішаний лише з водою
  • отримує вуглеводи з овочів
  • їсть багато клітковини
  • обмежує споживання жирів
  • уникає молочних продуктів через здуття живота
  • обмежує вживання алкоголю 
  • п'є багато води і уникає газованої води

