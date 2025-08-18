RU

Женщина уменьшила вес благодаря 7 привычкам: ее тело полностью изменилось

В США женщина похудела благодаря 7 привычкам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

В Майами 38-летняя Скарлет Эспиноза во время стойки на руках у стены упала и получила серьезную травму. После этого она решила серьезно изменить свое тело и похудела благодаря простым привычкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.

Как женщина получила травму

В июле 2024 года Скарлетт решила потренироваться у дверей прачечной, а именно выполнить стойку на руках. Это оказалось решением, которое изменило ее жизнь.

"Я проверила, закрыта ли дверь. Но мое бедро ударилось о ручку, и дверь открылась. Когда упала, то зажала лодыжку между стиральной машиной и сушилкой. Я выровняла ее и услышала щелчок", - рассказала она.

Врачи диагностировали тройной перелом: большеберцовой, малоберцовой и таранной костей, а также вывих и разрыв связок. Ей наложили гипс на лодыжку, научили пользоваться костылями и отправили домой.

На следующий день она попала к хирургу, который сказал ей, что ей нужна немедленная операция, прежде чем кости начнут неправильно срастаться.

Скарлетт Эспиноза во время травмы (фото: today.com)

Как дальше изменилась ее жизнь

Благодаря физиотерапии, реабилитации, преданности тренировкам и изменениям образа жизни Эспиноза изменила свое здоровье. В течение года она не только восстановилась от травмы, но и была в лучшей форме в своей жизни.

Она прошла 60-дневный челлендж, благодаря которому она:

  • похудела на 6 килограммов
  • уменьшить содержание жира в организме с 30% до 16%
  • восстановила способность разгибать ноги

Каких привычек придерживается

Эспиноза два месяца не могла нагружать лодыжку. Со временем, во время физиотерапии, она научилась ходить на реконструированной лодыжке.

Сначала она пересела с инвалидной коляски на ходунки, затем на костыли и на трость, прежде чем смогла ходить без поддержки.

Когда она выздоровела, то вернулась в спортзал.

В марте, через восемь месяцев после травмы, Эспиноза записалась на 8-недельный челлендж по трансформации тела и ежедневно придерживаться таких привычек:

  • ежедневные тренировки
  • употребляла 30 г белка во время каждого приема пищи
  • выпивала ежедневно много воды
  • избегала алкоголя
  • ходила 8000 шагов в день
  • приоритет ухода за собой и восстановление придавала уходу за собой
  • спала не менее семи часов за ночь

Скарлетт Эспиноза (фото: today.com)

"Это полностью изменило мой взгляд на все. Это было лучшее решение в моей жизни. Я до сих пор не могу в это поверить", - сказала она.

Теперь она питается так:

  • ест продукты с высоким содержанием белка, такие как курица, сыр, греческий йогурт, яйца и эдамаме
  • пьет протеиновый порошок, смешанный только с водой
  • получает углеводы из овощей
  • ест много клетчатки
  • ограничивает потребление жиров
  • избегает молочных продуктов из-за вздутия живота
  • ограничивает употребление алкоголя
  • пьет много воды и избегает газировки

