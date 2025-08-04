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Мінус 20 кг без тренувань: чоловік схуд за рік завдяки двом звичкам

Понеділок 04 серпня 2025 12:31
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Мінус 20 кг без тренувань: чоловік схуд за рік завдяки двом звичкам Чоловік схуд завдяки двом змінам у житті (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Американець Том Капон за рік схуд на 20 кілограмів і зараз його вага складає 89 кг. Все завдяки періодичному харчуванню та простій щоденній активності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror.

Як зайва вага погіршувала життя чоловіка

30-річний чоловік розповів, що підйом сходами відчувався як олімпійський виклик, звичайні побутові справи стали для нього справжнім випробуванням.

До фізичних труднощів, пов'язаних з медичною надмірною вагою, додалося й різке погіршення психічного здоров'я.

Тому, щоб змінити своє життя, він вирішив дотримуватись періодичного голодування. Процес передбачає зазвичай 16 годин голодування і 8 годин харчування.

Додаток з харчування надсилав чоловіку сповіщення, щоб нагадати про період голодування, а також надавав поради та підказки щодо харчування.

Також Том стежив за тим, щоб у харчуванні був дефіцит калорій. Рекомендована добова норма споживання калорій (для середньостатистичної людини) становить 2500 калорій для чоловіків і 2000 для жінок.

"Людям потрібно харчуватися з дефіцитом, щоб схуднути, тому організм використовує свої жирові запаси, а не енергію безпосередньо з їжі", - сказав він.

Зокрема, чоловіку потрібно споживати 2400 калорій на день, щоб втрачати 0,5-1 кг на тиждень. Він також один раз на тиждень дозволяв собі їсти фастфуд та піцу, але при цьому дотримувався дефіциту.

Мінус 20 кг без тренувань: чоловік схуд за рік завдяки двом звичкамТом Капон до та після схуднення (фото: mirror.co.uk)

Деталі тренування

Наступною великою зміною було те, що він робив щонайменше 10 000 кроків на день. Зараз він вже ходить до спортзалу чотири рази на тиждень і плаває двічі на тиждень.

"Важко переоцінити, наскільки збільшення кількості кроків змінило життя - бонус енергія прийшла саме від цього. В мене з'явилася енергія, щоб почати плавати щотижня. Тепер це моє улюблене заняття", - пояснив він.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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