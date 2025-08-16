5 помилок під час вживання яєць, які призводить до набору ваги

Навіть корисні, на перший погляд, яйця можуть шкодити фігурі. Названо найпоширеніші помилки під час приготування та вживання, які сприяють набору ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong .

Вживання лише білка

Якщо ви уникаєте жовтка щоразу, коли готуєте яєчню, то уникаєте користі, коли справа доходить до схуднення чи отримання життєво важливих поживних речовин.

1 велике яйце (50 г) містить приблизно 70 ккал:

білок - 17 ккал

жовток - 55 ккал

Білок майже не містить жирів і майже не має вуглеводів, зате багатий на білок. Жовток містить здорові жири, вітаміни A, D, E, K, холін, а також мінерали.

Жовтки містять більшість калорій, але це не призводить до збільшення кількості жиру в організмі.

Смаження на великій кількості олії

При смаженні одного яйця на 10 г масла додається 70-80 ккал. Якщо ви використовуєте 2-3 яйця та багато масла, легко можна додати 200-300 ккал до ранкового прийому їжі.

Щоб уникнути цього, варіть яйця, робіть омлет на парі або використовуйте антипригарну сковорідку з мінімумом жиру.

Готуйте яйця на ненасичених жирах, таких як оливкова, авокадо та ріпакова олія. В ибирайте олії з вмістом менше 4 г насичених жирів на столову ложку та без трансжирів або частково гідрогенізованих олій.

Не їжте яйця з беконом та іншими нездоровими продуктами

Яйця з беконом можуть сприяти набору ваги, адже додають зайві калорії до раціону. Якщо ви активно рухаєтеся, їжа з високим вмістом білка та жиру може бути навіть корисною для підтримки м’язової маси і ситості.

Бекон, ковбаси та майонез часто додають до в омлети або яєчні. Тоді калорійність може зростати у 2-3 рази.

Смаження на великій кількості масла або використання дуже жирного бекону збільшує калорійність. Здоровіші варіанти поєднання яєць включають овочі та сир.

Вживання великих порцій

Омлет з 3-4 яєць з сиром та маслом призводить до споживання 400-500 ккал. Часте вживання таких порцій призводить до надлишку калорій.