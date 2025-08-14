29-річна жінка скинула 112 кг завдяки одній звичці: це може робити кожен

У США Саманта Хагер схудла на 112 кілограмів завдяки щоденному бігу та послідовності. Зараз вона важить 60 кілограмів і ділиться секретами свого неймовірного успіху.

Що допомогло їй схуднути

За її словами, коли її вага досягнула 172 кг, то вона пообіцяла собі схуднути. Це сталось, коли в она була в парку розваг і хотіла покататись на американських гірках зі своїми двома пасинками, але не змогла поміститися на жодному з атракціонів.

Саме тоді 29-річна жінка почала бігати щодня, хоч і ненавиділа це заняття.

"Я хотіла по-справжньому випробувати себе та зробити щось, що мені не подобається, щоб це нагадало мені, як далеко я зайшла. Я просто вирішила вийти за двері та почати бігти", - пояснює вона.

Спочатку Хагер могла пробігти лише 30 секунд, але все одно записалася на забіг на 5 км. З кінця 2021 року вона вже пробігла понад 200 забігів.

З початку своєї трансформації Хагер схудла майже на 112 кілограмів без уколів для схуднення чи хірургічного втручання.

Зараз вона важить 60 кг, що є здоровим показником індексу маси тала для її зросту 170 см.

"Я почуваюся феноменально, щаслива та енергійна", - сказала жінка.

Емоційне харчування призводить до збільшення ваги

Збільшення ваги Саманта Хагер почалося несподівано. Вона була спортсменкою у старшій школі, любила їздити на велосипеді та займатися боротьбою, але її життя змінилося, коли її сім'я переїхала з Лос-Анджелеса до Айдахо. Тоді вона виявила, що в її новій школі не допускають жінок до команди з боротьби.

Потім її найкраща подруга померла, а її хлопець розлучився з нею через електронну пошту. Це був найважчий для неї час, тому вона почала погано харчуватися.

"Я перестала думати про їжу як про паливо, а просто як про задоволення та спосіб відволіктися від того, як мені сумно", - пояснила жінка.

Вона їла багато цукру та цукерок. Її найбільша вага становила 172 кг наприкінці 2021 року. Вона мала переддіабетичний стан, була млявою, депресивною і навіть не могла зав'язати шнурки на черевиках.

Хагер познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком та його двома маленькими синами, коли мала найбільшу вагу. Їхня неприємна поїздка до парку розваг надихнула її змінити своє життя.

Біг та харчування

Після цього Хагер просто виходила на вулицю з пляшкою води та почала бігати. Вона бігла 30 секунд, потім йшла хвилину, а потім знову бігла 30 секунд.

Жінка бігала щодня, але зміни в раціоні також відіграли величезну роль у покращенні здоров'я. Тепер у її раціоні немає нездорових перекусів. Вона замінила цукерки фруктами для солодкості, які забезпечують здорову енергію. Також почала пити більше води та чаю протягом дня.

Раціон Хагера зараз складається зі складних вуглеводів, великої кількості овочів і дуже малої кількості м'яса.

Головка звичка, яка допомогла їй досягнути успіху - бути послідовною.

"Ставтеся до кожного прийому їжі як до можливості харчуватися корисно", - додала вона.