Жінка намагалась вчинити теракт в підрозділі Збройних Сил Житомира

10:35 05.05.2026 Вт
2 хв
Виконавицю викрили перед виконанням злочину
aimg Олена Чупровська
Фото: Під виглядом кур'єра везла бомбу: агентку РФ затримали перед самим терактом (facebook com SecurSerUkraine)

У Житомирі жінка готувала вибух у будівлі підрозділу ЗСУ в Житомирі. Агентка планувала пронести бомбу всередину під виглядом кур'єра.

Хто вона і як її завербували

Зловмисниця - мешканка Ізмаїла на Одещині з наркотичною залежністю. До поля зору російських спецслужб вона потрапила через Telegram: шукала там швидкий заробіток.

Після вербування жінку відправили до Житомира. Там вона орендувала квартиру і почала виготовляти саморобний вибуховий пристрій за інструкціями двох кураторів з Росії.

Як мав спрацювати план

Схема була проста: агентка мала одягнути форму відомої служби доставки, принести "посилку" з бомбою до адміністративної будівлі підрозділу ЗСУ і залишити її там.

Фото: СБУ попередила теракт на Житомирщині (t.me/SBUkr)

Куратори планували підірвати пристрій дистанційно - через мобільний телефон, вмонтований у вибухівку. Для "підсилення" ефекту бомбу спорядили металевими гайками та болтами.

Що встигла зробити

Жінка не обмежилась підготовкою однієї бомби. Вона:

  • провела розвідку біля цільової будівлі;
  • узгодила з кураторами час і місце теракту;
  • фотографувала і знімала на відео периметри інших військових об'єктів у місті.

Фото: в СБУ показали, як готуали злочин (t.me/SBUkr)

Де і як затримали

Співробітники СБУ діяли на випередження - агентку затримали ще до виходу на "об'єкт", коли вона вже підготувала вибухівку і придбала уніформу кур'єра.

Під час обшуку в орендованій квартирі вилучили:

  • готовий саморобний вибуховий пристрій;
  • хімічні компоненти для виготовлення вибухівки;
  • уніформу кур'єра;
  • смартфон із доказами підготовки теракту.

Слідчі СБУ повідомили жінці підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою.

Максимальне покарання - довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Донеччині СБУ затримала агента російської військової розвідки (ГРУ), який збирав координати для авіаударів по Краматорську та Дружківці.

Чоловік фіксував об'єкти інфраструктури і передавав дані куратору - для наведення авіабомб.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня в Одесі спіймали іншу агентку ФСБ - колишню мешканку Кіровоградщини, яка 15 років прожила в Росії.

Жінку завербували через московський офіс політпроєкту Віктора Медведчука "Другая Украина": вона прийшла туди за юридичною допомогою, а її передали спецслужбам.

Агентка встановила GPS-маячок на автомобіль офіцера Сил спеціальних операцій, щоб найманий кілер міг його вистежити.

