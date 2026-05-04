Експорт нафти РФ просів майже на 17% після ударів по портах, - Власюк

Зниження експорту нафти РФ пов’язують із ударами по ключових логістичних вузлах на Балтійському напрямку.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна .

За його словами, найбільш показове падіння фіксується саме в цьому регіоні. За даними Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, у квітні обсяги експорту російської нафти скоротилися на 16,8% - майже на 1,8 млн тонн порівняно з березнем.

Таку динаміку пов’язують із впливом так званих "кінетичних санкцій" - ударами по ключових портах Приморськ і Усть-Луга, які забезпечують значну частину експорту.

"Це прямий ефект впливу на ключову експортну інфраструктуру", - зазначив Власюк.

Водночас Росія намагається компенсувати втрати через інші напрямки, зокрема Чорне море, де нарощує обсяги відвантаження.

"Це означає, що в цілому санкційний тиск дає результат і дозволяє забезпечувати зниження обсягів нафтового експорту з Росії", - підсумував він.

"Далекобійні санкції" в дії

Україна продовжує тиснути на ключову енергетичну інфраструктуру РФ. Удари по портах і нафтопереробних об’єктах розглядаються як частина стратегії зі зменшення доходів Москви від продажу енергоносіїв.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про критичні втрати російських нафтових портів, наголошуючи, що поєднання ударів і "далекобійних" санкцій вже призводить до скорочення експорту.