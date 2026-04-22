Завербована в офісі Медведчука жінка готувала вбивство офіцера ССО

10:30 22.04.2026 Ср
2 хв
Жінку спіймали на гарячому - під час підготовки до вбивства офіцера
aimg Олена Чупровська
Завербована в офісі Медведчука жінка готувала вбивство офіцера ССО Фото: Замах на офіцера ССО в Одесі: СБУ затримала жінку (facebook com SecurSerUkraine)

В Одесі жінка встановила "маячок" на авто офіцера ССО, щоб найманий кілер міг його вистежити і вбити. СБУ затримала агентку ФСБ просто після закладки пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Завербували через офіс Медведчука

Жінка - колишня мешканка Кіровоградщини, яка 15 років прожила в Росії. До ФСБ вона потрапила випадково: звернулась до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука "Другая Украина" за юридичною допомогою - її звинуватили у крадіжці.

Натомість представники екснардепа передали жінку співробітникам ФСБ. Ті запропонували угоду: закриють справу, якщо вона виконає завдання.

Завербована в офісі Медведчука жінка готувала вбивство офіцера ССОФото: затримання агентки Кремля (t.me/SBUkr)

Квартира поруч із "ціллю"

Агентка приїхала до Одеси і орендувала житло в тому самому будинку, де мешкав офіцер Сил спеціальних операцій. Паралельно за гроші ФСБ придбала вживане авто - щоб непомітно в'їжджати на парковку до машини військового.

Під капот автомобіля офіцера вона встановила GPS-трекер, отриманий від ФСБ ще до виїзду в Україну.

Через віддалений доступ до пристрою росіяни планували:

  • відстежувати маршрути офіцера;
  • визначати, де і коли він найбільш вразливий;
  • використати ці дані для організації вбивства.

Завербована в офісі Медведчука жінка готувала вбивство офіцера ССОФото: переписка підозрюваної з кураторами (t.me/SBUkr)

Затримали "на гарячому"

Одразу після закладки трекера жінка сіла в таксі і рушила до держкордону - мала намір втекти до Росії через треті країни. СБУ взяла її в цей момент.

При обшуку вилучили смартфон. Саме з нього вона координувала свої дії з куратором від ФСБ - їхнє листування було замасковане під особисте листування.

Що загрожує агентці

Слідчі СБУ повідомили підозрюваній про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу - державна зрада в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Жінці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Розслідування триває: правоохоронці встановлюють усіх, хто причетний до підготовки замаху. Операцію провели співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно СБУ затримала ще одного агента ФСБ - під Києвом. Завербований мешканець Обухівського району обходив периметри столичних ТЕЦ і збирав для росіян дані про стан енергооб'єктів після попередніх ударів.

Також ми писали, що у Житомирі СБУ викрила ботоферму: місцевий житель щомісяця продавав російським спецслужбам понад три тисячі фейкових Телеграм-акаунтів.

Через них ворог розганяв дезінформацію та розсилав анонімні повідомлення про "замінування" українських об'єктів.

Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
