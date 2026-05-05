Женщина пыталась совершить теракт в подразделении Вооруженных Сил Житомира

В Житомире женщина готовила взрыв в здании подразделения ВСУ в Житомире. Агент планировала пронести бомбу внутрь под видом курьера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Злоумышленница - жительница Измаила Одесской области с наркотической зависимостью. В поле зрения российских спецслужб она попала через Telegram: искала там быстрый заработок.
После вербовки женщину отправили в Житомир. Там она арендовала квартиру и начала изготавливать самодельное взрывное устройство по инструкциям двух кураторов из России.
Схема была проста: агент должна была одеть форму известной службы доставки, принести "посылку" с бомбой в административное здание подразделения ВСУ и оставить ее там.
Кураторы планировали взорвать устройство дистанционно - через мобильный телефон, вмонтированный во взрывчатку. Для "усиления" эффекта бомбу снарядили металлическими гайками и болтами.
Женщина не ограничилась подготовкой одной бомбы. Она
Сотрудники СБУ действовали на опережение - агента задержали еще до выхода на "объект", когда она уже подготовила взрывчатку и приобрела униформу курьера.
Во время обыска в арендованной квартире изъяли:
Следователи СБУ сообщили женщине подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения. Она находится под стражей.
Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Донецкой области СБУ задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который собирал координаты для авиаударов по Краматорску и Дружковке.
Мужчина фиксировал объекты инфраструктуры и передавал данные куратору - для наведения авиабомб.
Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля в Одессе поймали другую агентку ФСБ - бывшую жительницу Кировоградщины, которая 15 лет прожила в России.
Женщину завербовали через московский офис политпроекта Виктора Медведчука "Другая Украина": она пришла туда за юридической помощью, а ее передали спецслужбам.
Агент установила GPS-маячок на автомобиль офицера Сил специальных операций, чтобы наемный киллер мог его выследить.