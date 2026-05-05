Женщина пыталась совершить теракт в подразделении Вооруженных Сил Житомира

Кто она и как ее завербовали

Злоумышленница - жительница Измаила Одесской области с наркотической зависимостью. В поле зрения российских спецслужб она попала через Telegram: искала там быстрый заработок.

После вербовки женщину отправили в Житомир. Там она арендовала квартиру и начала изготавливать самодельное взрывное устройство по инструкциям двух кураторов из России.

Как должен был сработать план

Схема была проста: агент должна была одеть форму известной службы доставки, принести "посылку" с бомбой в административное здание подразделения ВСУ и оставить ее там.

Фото: СБУ предупредила теракт на Житомирщине (t.me/SBUkr)

Кураторы планировали взорвать устройство дистанционно - через мобильный телефон, вмонтированный во взрывчатку. Для "усиления" эффекта бомбу снарядили металлическими гайками и болтами.

Что успела сделать

Женщина не ограничилась подготовкой одной бомбы. Она

провела разведку возле целевого здания;

согласовала с кураторами время и место теракта;

фотографировала и снимала на видео периметры других военных объектов в городе.

Фото: в СБУ показали, как готовиали преступление (t.me/SBUkr)

Где и как задержали

Сотрудники СБУ действовали на опережение - агента задержали еще до выхода на "объект", когда она уже подготовила взрывчатку и приобрела униформу курьера.

Во время обыска в арендованной квартире изъяли:

готовое самодельное взрывное устройство;

химические компоненты для изготовления взрывчатки;

униформу курьера;

смартфон с доказательствами подготовки теракта.

Следователи СБУ сообщили женщине подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения. Она находится под стражей.

Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Донецкой области СБУ задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который собирал координаты для авиаударов по Краматорску и Дружковке.

Мужчина фиксировал объекты инфраструктуры и передавал данные куратору - для наведения авиабомб.