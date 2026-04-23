Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ затримала агента Кремля, який наводив авіабомби на Краматорськ

10:56 23.04.2026 Чт
Що відомо про затриманого агента ГРУ?
aimg Олена Чупровська
СБУ затримала агента Кремля, який наводив авіабомби на Краматорськ Фото: на Донеччині затримали коригувальника ГРУ (facebook com SecurSerUkraine)

На Донеччині контррозвідка СБУ затримала агента російської військової розвідки (ГРУ), який збирав координати для авіаударів по Краматорську та Дружківці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зловмисник наводив на позиції українських військових важкі авіабомби ФАБ-500 і ФАБ-1500.

Як його завербували

Агент - місцевий безробітний. До поля зору ГРУ він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у тематичних Телеграм-каналах, якими керують російські спецслужби.

Після дистанційного вербування та інструктажу чоловік обходив прифронтові громади - шукав, фотографував і позначав на Google-картах позиції захисників Донеччини.

Зібрані дані зберігав на смартфоні, а свої вилазки координував із куратором із Росії через месенджер.

Що планував ворог

За агентурними даними шпигуна, росіяни готувалися вдарити по:

  • запасних командних пунктах;
  • укріпрайонах;
  • логістичних складах зі зброєю та боєприпасами.

Для цього планували використати надважкі бомби - ФАБ-500 або навіть ФАБ-1500 з модулем планування та корекції.

Під час обшуку вилучили телефон із доказами збору агентурних даних і листуванням із російським куратором.

Слідчі повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала ще одну агентку ворога - жінку, завербовану в офісі Медведчука. Вона готувала удари по об'єктах критичної інфраструктури та збирала розвіддані про рух українських військ.

Як повідомляло РБК-Україна, на Хмельниччині контррозвідка також затримала агента ГРУ, який готував теракт. Він збирав інформацію про охорону залізничних об'єктів і мав намір підірвати залізничне полотно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти
