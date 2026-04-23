СБУ затримала агента Кремля, який наводив авіабомби на Краматорськ
На Донеччині контррозвідка СБУ затримала агента російської військової розвідки (ГРУ), який збирав координати для авіаударів по Краматорську та Дружківці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зловмисник наводив на позиції українських військових важкі авіабомби ФАБ-500 і ФАБ-1500.
Як його завербували
Агент - місцевий безробітний. До поля зору ГРУ він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у тематичних Телеграм-каналах, якими керують російські спецслужби.
Після дистанційного вербування та інструктажу чоловік обходив прифронтові громади - шукав, фотографував і позначав на Google-картах позиції захисників Донеччини.
Зібрані дані зберігав на смартфоні, а свої вилазки координував із куратором із Росії через месенджер.
Що планував ворог
За агентурними даними шпигуна, росіяни готувалися вдарити по:
- запасних командних пунктах;
- укріпрайонах;
- логістичних складах зі зброєю та боєприпасами.
Для цього планували використати надважкі бомби - ФАБ-500 або навіть ФАБ-1500 з модулем планування та корекції.
Під час обшуку вилучили телефон із доказами збору агентурних даних і листуванням із російським куратором.
Слідчі повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала ще одну агентку ворога - жінку, завербовану в офісі Медведчука. Вона готувала удари по об'єктах критичної інфраструктури та збирала розвіддані про рух українських військ.
Як повідомляло РБК-Україна, на Хмельниччині контррозвідка також затримала агента ГРУ, який готував теракт. Він збирав інформацію про охорону залізничних об'єктів і мав намір підірвати залізничне полотно.