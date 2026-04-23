СБУ затримала агента Кремля, який наводив авіабомби на Краматорськ

На Донеччині контррозвідка СБУ затримала агента російської військової розвідки (ГРУ), який збирав координати для авіаударів по Краматорську та Дружківці.

Читайте також: Голова Нацполіції озвучив кількість зброї на руках українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Зловмисник наводив на позиції українських військових важкі авіабомби ФАБ-500 і ФАБ-1500.

Як його завербували

Агент - місцевий безробітний. До поля зору ГРУ він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у тематичних Телеграм-каналах, якими керують російські спецслужби.

Після дистанційного вербування та інструктажу чоловік обходив прифронтові громади - шукав, фотографував і позначав на Google-картах позиції захисників Донеччини.

Зібрані дані зберігав на смартфоні, а свої вилазки координував із куратором із Росії через месенджер.

Що планував ворог

За агентурними даними шпигуна, росіяни готувалися вдарити по:

запасних командних пунктах;

укріпрайонах;

логістичних складах зі зброєю та боєприпасами.

Для цього планували використати надважкі бомби - ФАБ-500 або навіть ФАБ-1500 з модулем планування та корекції.

Під час обшуку вилучили телефон із доказами збору агентурних даних і листуванням із російським куратором.

Слідчі повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.