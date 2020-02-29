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Жертвами коронавируса в Китае стали 2835 человек

Новости » В мире     29.02.2020 - 05:16
Жертвами коронавируса в Китае стали 2835 человек
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 79 251

В Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 увеличилось до 2 835 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 79 251.

В настоящий момент болеют 37 414 человек (7 664 находятся в тяжелом состоянии), 39 002 человека выписаны из больниц.

Отметим, что общее число выздоровевших впервые превысило число тех, кто находится на лечении (37 414).

За последние сутки по всей стране были выявлены 427 новых случаев заражения (из них 423 – в провинции Хубэй), из больниц выписали 2885 человек (из них 2492 – в провинции Хубэй), скончались 47 (из них 45 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 248 случаев с подозрением на коронавирус.

Напомним, в Иране по меньшей мере 210 человек умерли от коронавируса COVID-19.

В Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии, где зафиксировали 821 случай заражения. Число умерших возросло до 21 человека.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека человеку в стране.

Всего в мире коронавирус официально подтвержден в 50 странах. COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.

В Иране жертвами коронавируса стали более 200 человек В Италии уже 821 человек заразился коронавирусом
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