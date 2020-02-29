Жертвами коронавірусу в Китаї стали 2835 осіб

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Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в материковому Китаї досягло 79 251

У Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилася до 2 835 чоловік. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягло 79 251.

зараз хворіють 37 414 осіб (7 664 перебувають у важкому стані), 39 002 людини виписані з лікарень.

Зазначимо, що загальна кількість видужали вперше перевищило число тих, хто перебуває на лікуванні (37 414).

За останню добу по всій країні були виявлені 427 нових випадків зараження (з них 423 - в провінції Хубей), з лікарень виписали 2885 осіб (з них 2492 - в провінції Хубей), померли 47 (з них 45 - в провінції Хубей), зареєстровано ще 248 випадків з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в Ірані щонайменше 210 осіб померли від коронавірусу COVID-19.

В Європі коронавірус був зафіксований в 23 країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Російській Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії, де зафіксували 821 випадок зараження. Кількість померлих збільшилася до 21 людини.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення Великобританії повідомило про перший випадок передачі коронавірусу від людини до людини в країні.

Всього в світі коронавірус офіційно підтверджений в 50 країнах. COVID-19 охопив всі континенти світу, крім Антарктиди.