Жеребкування Ліги чемпіонів: топ-суперники для Забарного, Луніна та Зінченка

УЄФА провів жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Новий сезон стане першим за два десятиліття без учасників з України.
Про результати жеребкування - повідомляє РБК-Україна.
Чинний чемпіон УПЛ "Динамо" не зміг пробитися до групового етапу - кияни вилетіли у третьому кваліфікаційному раунді від кіпрського "Пафоса" і тепер борються за вихід у Лігу Європи.
У головному клубному євротурнірі зіграють 36 команд. Кожна з них проведе вісім матчів проти різних суперників - чотири вдома і чотири на виїзді.
За підсумками основного раунду вісім найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Команди з 9-го по 16-те місця потраплять до стикових матчів як сіяні, а колективи з 17-го по 24-те - які несіяні.
Зазначимо, що у жеребкуванні опинилися одразу дев’ять клубів, за які виступають українські футболісти.
Розклад матчів УЄФА оголосить у суботу, 30 серпня.
