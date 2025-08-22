Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місті Україна після ганебного тижня в єврокубках
Одна нічия та дві поразки – такий невтішний результат показали вітчизняні представники в єврокубках на поточному тижні. Як це вплинуло на позицію України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Ситуацію аналізує РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.
Скільки балів заробили вітчизняні команди
Українськи клуби взяли участь в першим матчах плей-офф раундів Ліги Європи та Ліги конференцій.
- "Динамо" у ЛЄ поступилось "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – 1:3
- "Шахтар" у ЛК зіграв унічию зі швейцарським "Серветтом" – 1:1
- "Полісся" у ЛК було розбите італійською "Фіорентиною" – 0:3.
Таким чином Україна здобула лише 1 очко (0,125 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА) та зберегла 27-ме місце в загальному рейтингу.
З перемінним успіхом провели свої зустрічі і представники головних конкурентів нашої країни – Угорщини, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Азербайджану та Болгарії. Найбільше набрали румуни (0,375 бала). А серби, словаки й болгари завершили тиждень з "бубликом". Через це Сербія, яка розпочинала плей-офф етап кваліфікації на 22 місці, пропустила вперед Угорщину та Румунію. Україна ж відпустила Словенію. Знизу – впритул наблизився Азербайджан.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 22 серпня:
- 22. (23) Угорщина – 22,125 (+2,325)
- 23. (24) Румунія – 22,000 (+2,500)
- 24. (22) Сербія – 22,000 (+2,000)
- 25. (25) Словаччина – 21,375 (+1,625)
- 26. (26) Словенія – 20,468 (+2,375)
- 27. (27) Україна – 19,850 (+2,250)
- 28. (28) Азербайджан – 19,500 (+2,375)
- 29. (29) Болгарія – 18,375 (+2,500)
Розклад на наступний євротиждень
На наступному тижні - в четвер, 28 серпня тріо вітчизняних клубів в континентальних турнірах зіграють матчі-відповіді.
Четвер, 28 серпня
- 21:00. Ліга Європи, "Динамо" – "Маккабі" Т-А
- 21:00. Ліга конференцій, "Фіорентина" – "Полісся"
- 22:00. Ліга конференцій, "Серветт" – "Шахтар"
