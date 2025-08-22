Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місті Україна після ганебного тижня в єврокубках

Одна нічия та дві поразки – такий невтішний результат показали вітчизняні представники в єврокубках на поточному тижні. Як це вплинуло на позицію України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Скільки балів заробили вітчизняні команди

Українськи клуби взяли участь в першим матчах плей-офф раундів Ліги Європи та Ліги конференцій.

Таким чином Україна здобула лише 1 очко (0,125 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА) та зберегла 27-ме місце в загальному рейтингу.

З перемінним успіхом провели свої зустрічі і представники головних конкурентів нашої країни – Угорщини, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Азербайджану та Болгарії. Найбільше набрали румуни (0,375 бала). А серби, словаки й болгари завершили тиждень з "бубликом". Через це Сербія, яка розпочинала плей-офф етап кваліфікації на 22 місці, пропустила вперед Угорщину та Румунію. Україна ж відпустила Словенію. Знизу – впритул наблизився Азербайджан.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 22 серпня:

22. (23) Угорщина – 22,125 (+2,325)

23. (24) Румунія – 22,000 (+2,500)

24. (22) Сербія – 22,000 (+2,000)

25. (25) Словаччина – 21,375 (+1,625)

26. (26) Словенія – 20,468 (+2,375)

27. (27) Україна – 19,850 (+2,250)

28. (28) Азербайджан – 19,500 (+2,375)

29. (29) Болгарія – 18,375 (+2,500)

Розклад на наступний євротиждень

На наступному тижні - в четвер, 28 серпня тріо вітчизняних клубів в континентальних турнірах зіграють матчі-відповіді.

Четвер, 28 серпня