Жеребьевка Лиги чемпионов: топ-соперники для Забарного, Лунина и Зинченко

Первый сезон без украинских клубов за 20 лет

Действующий чемпион УПЛ "Динамо" не смог пробиться в групповой этап - киевляне вылетели в третьем квалификационном раунде от кипрского "Пафоса" и теперь борются за выход в Лигу Европы.

Формат турнира

В главном клубном евротурнире сыграют 36 команд. Каждая из них проведет восемь матчей против разных соперников - четыре дома и четыре на выезде.

По итогам основного раунда восемь лучших клубов напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды с 9-го по 16-е места попадут в стыковые матчи как сеяные, а коллективы с 17-го по 24-е - как несеяные.

Кто сыграет против украинских легионеров

В жеребьевке оказались сразу девять клубов, за которые выступают украинские футболисты.

ПСЖ (Франция) : "Бавария", "Барселона", "Аталанта", "Байер", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Ньюкасл", "Атлетик"

: "Бавария", "Барселона", "Аталанта", "Байер", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Ньюкасл", "Атлетик" Реал (Испания) : "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Ювентус", "Бенфика", "Марсель", "Олимпиакос", "Монако", "Кайрат"

: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Ювентус", "Бенфика", "Марсель", "Олимпиакос", "Монако", "Кайрат" Челси (Англия) : "Барселона", "Бавария", "Бенфика", "Аталанта", "Аякс", "Наполи", "Пафос", "Карабах"

: "Барселона", "Бавария", "Бенфика", "Аталанта", "Аякс", "Наполи", "Пафос", "Карабах" Арсенал (Англия) : "Бавария", "Интер", "Атлетико", "Брюгге", "Олимпиакос", "Славия", "Кайрат", "Атлетик"

: "Бавария", "Интер", "Атлетико", "Брюгге", "Олимпиакос", "Славия", "Кайрат", "Атлетик" Бенфика (Португалия) : "Реал", "Челси", "Байер", "Ювентус", "Наполи", "Аякс", "Карабах", "Ньюкасл"

: "Реал", "Челси", "Байер", "Ювентус", "Наполи", "Аякс", "Карабах", "Ньюкасл" Вильярреал (Испания) : "Манчестер Сити", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Байер", "Аякс", "Тоттенхэм", "Копенгаген", "Пафос"

: "Манчестер Сити", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Байер", "Аякс", "Тоттенхэм", "Копенгаген", "Пафос" Олимпиакос (Греция) : "Реал", "Барселона", "Байер", "Арсенал", ПСВ, "Аякс", "Пафос", "Кайрат"

: "Реал", "Барселона", "Байер", "Арсенал", ПСВ, "Аякс", "Пафос", "Кайрат" Славия (Чехия) : "Барселона", "Интер", "Арсенал", "Аталанта", "Буде-Глимт", "Тоттенхэм", "Атлетик", "Пафос"

: "Барселона", "Интер", "Арсенал", "Аталанта", "Буде-Глимт", "Тоттенхэм", "Атлетик", "Пафос" Карабах (Азербайджан): "Челси", "Ливерпуль", "Айнтрахт", "Бенфика", "Аякс", "Наполи", "Копенгаген", "Атлетик"

Календарь основного раунда Лиги чемпионов-2025/26

1-й тур: 16-18 сентября 2025 года

2-й тур: 30 сентября - 1 октября 2025 года

3-й тур: 21-22 октября 2025 года

4-й тур: 4-5 ноября 2025 года

5-й тур: 25-26 ноября 2025 года

6-й тур: 9-10 декабря 2025 года

7-й тур: 20-21 января 2026 года

8-й тур: 28 января 2026 года

Расписание матчей УЕФА объявит в субботу, 30 августа.