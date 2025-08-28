Жеребьевка Лиги чемпионов: топ-соперники для Забарного, Лунина и Зинченко

УЕФА провел жеребьевку основного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26. Новый сезон станет первым за два десятилетия без участников из Украины.
О результатах жеребьевки - сообщает РБК-Украина.
Действующий чемпион УПЛ "Динамо" не смог пробиться в групповой этап - киевляне вылетели в третьем квалификационном раунде от кипрского "Пафоса" и теперь борются за выход в Лигу Европы.
В главном клубном евротурнире сыграют 36 команд. Каждая из них проведет восемь матчей против разных соперников - четыре дома и четыре на выезде.
По итогам основного раунда восемь лучших клубов напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды с 9-го по 16-е места попадут в стыковые матчи как сеяные, а коллективы с 17-го по 24-е - как несеяные.
В жеребьевке оказались сразу девять клубов, за которые выступают украинские футболисты.
Расписание матчей УЕФА объявит в субботу, 30 августа.
