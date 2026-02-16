Женевський раунд переговорів: Буданов очолив українську команду

Українська переговорна група під керівництвом Кирила Буданова вирушила до Женеви, де 17-18 лютого відбудеться новий раунд консультацій щодо припинення війни.

Поїздка була офіційно підтверджена керівником Офісу Президента, який опублікував знімок біля поїзда у своєму Телеграм-каналі, зазначивши, що в дорозі з колегами обговорюють уроки історії та стратегічні висновки для захисту інтересів України.

Формат та учасники переговорів

Цей етап проходить у тристоронньому форматі за участю спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Вони також проводять паралельні консультації з іншими регіональними гравцями, координуючи позиції та обговорюючи можливі кроки для стабілізації ситуації.

Основні теми зустрічі

Головні питання порядку денного включають механізми моніторингу режиму припинення вогню та організацію подальшого обміну полоненими між сторонами конфлікту.

Незважаючи на обережний оптимізм, учасники переговорів зберігають реалістичний підхід, визнаючи, що досягнення всеосяжної мирної угоди в найближчі терміни залишається складним завданням.

Консультації в Женеві спрямовані на формування безпечного і контрольованого процесу припинення бойових дій, а також на забезпечення захисту інтересів України в переговорах.