Женевский раунд переговоров: Буданов возглавил украинскую команду

Украинская переговорная группа под руководством Кирилла Буданова отправилась в Женеву, где 17–18 февраля пройдет новый раунд консультаций по прекращению войны.

Поездка была официально подтверждена руководителем Офиса Президента, который опубликовал снимок у поезда в своем Телеграм-канале, отметив, что в пути с коллегами обсуждаются уроки истории и стратегические выводы для защиты интересов Украины.

Формат и участники переговоров

Этот этап проходит в трехстороннем формате с участием спецпосланников Дональда Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Они также проводят параллельные консультации с другими региональными игроками, координируя позиции и обсуждая возможные шаги для стабилизации ситуации.

Основные темы встречи

Главные вопросы повестки включают механизмы мониторинга режима прекращения огня и организацию дальнейшего обмена пленными между сторонами конфликта.

Несмотря на осторожный оптимизм, участники переговоров сохраняют реалистичный подход, признавая, что достижение всеобъемлющего мирного соглашения в ближайшие сроки остается сложной задачей.

Консультации в Женеве направлены на формирование безопасного и контролируемого процесса прекращения боевых действий, а также на обеспечение защиты интересов Украины в переговорах.