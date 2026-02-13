Путін робить ставку на "яструбів": хто ще представлятиме РФ у Женеві

Російський диктатор Володимир Путін відправить на переговори з Україною в Женеві щонайменше 15 осіб. Один із них - заступник глави МЗС Михайло Галузін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами джерела ТАСС, російська переговорна команда прибуде до Женеви 17 лютого.

"До складу делегації увійдуть щонайменше 15 осіб, включно з Галузіним", - сказав неназваний співрозмовник російського пропагандистського видання.

Що відомо про Галузіна

Варто зауважити, що Михайло Галузін є путінським "яструбом" (прихильником жорсткого курсу та агресивної зовнішньої політики).

Він відомий підтримкою жорсткої лінії Кремля щодо України. У своїх офіційних заявах чиновник неодноразово просував позицію Москви щодо "нових територіальних реалій", наголошуючи, що будь-яке врегулювання можливе лише за умови визнання Україною окупованих територій.

Також Галузін називав західну допомогу Києву "фактором затягування конфлікту".

Схоже, Путін знову робить ставку на "перевірених" представників переговорної лінії. Під час стамбульських переговорів у травні 2025 року Галузін разом із помічником глави Кремля Володимиром Мединським очолювали російську делегацію.

Саме Галузін тоді виступав головним комунікатором від МЗС РФ, озвучуючи вимоги щодо нейтрального статусу України та припинення постачання західної зброї.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що російську делегацію на переговорах з Україною очолить Мединський, який відомий перекручуванням історичних фактів.