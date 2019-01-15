В Женеве начались российско-американские консультации по договору о ракетах

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В переговорах участвует первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон

В Женеве начались российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Аrmenpress.

Отмечается, что в переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон. Встреча проходит в закрытом режиме.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО имеет "много потенциальных путей" для ответа, если Россия будет продолжать нарушать условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "У Россия есть последний шанс", - отметил Столтенберг.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения новых ядерных ракет средней дальности в Европе.

Как известно, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Позже правительство Германии приветствовало решение Соединенных Штатов отложить выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и добавил, что теперь судьба договора зависит от России.