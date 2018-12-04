Помпео: США выйдут из ракетного договора, если РФ не выполнит его условия в течение 60 дней

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Россия должна признать нарушения, чтобы вернуться к условиям Договора, считает госсекретарь США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Помпео, только Россия может спасти договор, "признав нарушения и начав снова соблюдать его положения".

"США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США", - сказал он.

Помпео подчеркнул, что нет никаких показаний того, что Россия вернется к соблюдению Договора о РСМД - соглашение 1987 года, запрещающее размещение наземных ядерных ракет средней дальности.

Напомним, в прошлом месяце, 10 ноября, помощники французского президента Эммануэля Макрона заявили, что во время встречи в Париже Макрон и американский президент Дональд Трамп договорились, что Соединенные Штаты проконсультируются с НАТО по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву к выполнению ДРСМД, посетовав, что диалога с РФ по этому вопросу не вышло.