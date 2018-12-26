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Маас выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе

Новости » Политика    26.12.2018 - 11:28
Маас выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

По словам главы МИД Германии, Европа ни в коем случае не должна быть ареной новых дебатов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения новых ядерных ракет средней дальности в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Zeit.

По словам Мааса, Европа ни в коем случае не должна быть ареной новых дебатов. Министр отметил, что развертывание новых ракет средней дальности встретит широкое сопротивление в Германии.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Как известно, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Позже правительство Германии приветствовало решение Соединенных Штатов отложить выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и добавило, что теперь судьба договора зависит от России. Также Йенс Столтенберг призывал Москву к выполнению ДРСМД.

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