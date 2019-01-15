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У Женеві розпочалися російсько-американські консультації щодо договору про ракети

Новини » Політика    15.01.2019 - 12:48
У Женеві розпочалися російсько-американські консультації щодо договору про ракети
Ілюстративне фото (sepahnews.com)

У переговорах бере участь перший заступник держсекретаря США Андреа Томпсон

У Женеві розпочалися російсько-американські консультації щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Агмепргеѕѕ.

Наголошується, що в переговорах беруть участь глава МЗС РФ Сергій Рябков і перший заступник держсекретаря США Андреа Томпсон. Зустріч проходить у закритому режимі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО має "багато потенційних шляхів" для відповіді, якщо Росія буде продовжувати порушувати умови договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. "Росія має останній шанс", - зазначив Столтенберг.

До цього міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив проти розміщення нових ядерних ракет середньої дальності в Європі.

Як відомо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Пізніше уряд Німеччини вітало рішення Сполучених Штатів відкласти вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і додав, що тепер доля договору залежить від Росії.

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