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Германия приветствует решение США отложить выход из договора о РСМД

Новости » Политика    06.12.2018 - 04:01
Германия приветствует решение США отложить выход из договора о РСМД
Фото: Ульрике Деммер (bundesregierung.de)

В ФРГ считают, что сохранение в силе договора теперь зависит исключительно от России

Правительство Германии приветствует решение Соединенных Штатов отложить выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считает, что его судьба теперь зависит от России. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности имеет большое значение для обеспечения безопасности в Европе, и германское правительство приветствует тот факт, что США еще раз предоставляют шанс его сохранению", - сказала Деммер.

В Германии считают, что сохранение в силе договора теперь зависит исключительно от России. В частности, по словам пресс-секретаря МИД Германии Марии Адебар, все союзники по НАТО единодушны в том, что "Россия договор нарушает, а американская сторона до сих пор его соблюдает".

Напомним, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанет соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к исполнению взятых на себя обязательств.

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