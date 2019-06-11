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Жара в Украине завтра усилится

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 11:59
Жара в Украине завтра усилится
Иллюстративное фото (GettyImages)

При этом в некоторых регионах вероятны дожди с грозами

Погода в Украине 12 июня: жара усилится, днем ​​температура воздуха будет достигать +30 +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что в западных областях температура воздуха будет достигать +29 +32 градуса.

Жара в Украине завтра усилится

"12 июня дневная температура воздуха составит +30 +35 градусов, в западных областях +29 +32 градуса. Ближайшей ночью можно дышать, гулять и весело бить комаров - в Украине +17 +23 градуса. Отдельные дожди с грозами возможны на западе, севере и в Винницкой области. Правда, их масштаб и распространение уменьшаются, жара испаряет влагу, поэтому дожди вероятны в этих частях, однако такие себе - кое-где", - написала Диденко.

Жара в Украине завтра усилится

Синоптик добавила, что в восточных областях, южной части и в большинстве центра - сухо, ясно, жарко, будет удерживаться пожарная опасность.

"В Киеве в среду будет жара, + 30 + 33 градуса, существенные осадки - вряд ли. В дальнейшем - опять жара, будет доминировать сухой воздух", - сообщила она.

Напомним, ранее Диденко анонсировала, что до конца недели будет царить жара. "До конца недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, вздохнем легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", - отмечала синоптик.

Как писало РБК-Украина ранее, в Укргидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды на большинстве территории страны в воскресенье, 9 июня. Прогнозировались сильные дожди с грозами, в некоторых центральных областях - град. Местами ожидались шквалы ветра 15-20 м/сек.

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