Синоптик предупредила о жаре в Украине

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Диденко, местами возможные дожди с грозами и град

Погода в Украине: 11 июня и до конца недели будет царить жара. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что температура воздуха завтра днем ​​составит +30 +34 градусов, в западных областях - +27 +31 градусов.

"Дожди с грозами вероятны в западных областях, в северной части и Винницкой области. Локально ожидаются при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, также град. По поводу запада. Грозовые дожди маловероятны на территории, прилегающей к западной границе Украины. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса", - сообщила синоптик.

Диденко также прогнозирует, что жара ослабеет 16-17 июня.

"В Киеве вторник будет жарким, +30 +32 градуса, днем ​​возможен локальный дождь с грозой. К концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, вздохнем легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", - написала она.

Напомним, Диденко сообщала, что сегодня, 10 июня, погода в Украине улучшится, ожидается повышение температуры до +35. Она подчеркивала, что понедельник в Украине будет сухим и жарким, но в Харьковской, Винницкой, а также в западных и северных областях ожидаются дожди с грозами. Местами возможен град и шквалы ветра.

Как писало РБК-Украина ранее, в Укргидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды на большинстве территории страны в воскресенье, 9 июня. Прогнозировались сильные дожди с грозами, в некоторых центральных областях - град. Местами ожидаются шквалы ветра 15-20 м/сек.