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Завтра в Украине потеплеет до +33

Новости » Общество    10.06.2019 - 14:55
Завтра в Украине потеплеет до +33
Иллюстративное фото (facebook.com/ukrgmc.official)

В Киеве без осадков, температура +31

Завтра, 11 июня, погода в Украине будет без осадков, лишь в некоторых областях ожидается кратковременные дожди с грозами, температура воздуха +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 11 июня в западных, северных и Винницкой областях днем ​​ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с. В Приазовье местами ожидаются порывы 15-20 м / с.

Температура ночью составит +15 +20, а днем столбик термометра покажет +28 +33 градуса. В Карпатах температура воздуха +20 +25.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +18 +20, а днем - +​​29 +31 градус.

Завтра в Украине потеплеет до +33

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 10 июня, на левых притоках Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м. Местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

Кроме того,  погода в Украине будет дождливой, лишь на востоке и в Крыму будет сухо, температура местами прогреется до +33. В Киеве днем ожидаются дожди, местами с грозами, днем температура воздуха будет колебаться от +28 до +30

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