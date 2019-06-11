Спека в Україні завтра посилиться

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При цьому у деяких регіонах ймовірні дощі з грозами

Погода в Україні 12 червня: спека посилиться, вдень температура повітря сягатиме +30 +35 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що у західних областях температура повітря сягатиме +29 +32 градуси.

"12-го червня денна температура повітря становитиме +30 +35 градусів, у західних областях +29 +32 градуси. Найближчої ночі можна дихати, гуляти і весело бити комарів - в Україні +17 +23 градуси. Окремі дощі з грозами можливі на заході, півночі та на Вінниччині. Щоправда, їхній масштаб та поширення меншають, спека випаровує вологу, тому дощі ймовірні у цих частинах, проте такі собі - де-не-де", - написала Діденко.

Синоптик додала, що у східних областях, південній частині та у більшості центру - сухо, ясно, спекотно, утримуватиметься пожежна небезпека.

"У Києві у середу буде спека, +30+33 градуси, суттєві опади - навряд. Надалі - знову спека, домінуватиме сухе повітря", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше Діденко анонсувала, що до кінця тижня буде панувати спека. "До кінця тижня спека в Україні буде домінувати і навіть посилиться. За попередніми прогнозами, зітхнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабшає у найближчі неділю-понеділок", - відзначала синоптик.

Як писало РБК-Україна раніше, в Укргідрометцентрі попереджали про погіршення погоди на більшості території країни в неділю, 9 червня. Прогнозувалися сильні дощі з грозами, в деяких центральних областях - град. Місцями очікувалися шквали вітру 15-20 м/сек.